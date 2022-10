Settore Giovanile Lazio: il programma del weekend delle squadre

La Lazio ha reso noto sul sito ufficiale il programma delle partite delle selezioni giovanili biancocelesti per il weekend

In questo fine settimana, saranno ben sei le sfide che attenderanno le categorie giovanili biancocelesti. A scendere in campo saranno l’Under 17, l’Under 16, l’Under 15, l’Under 14 mentre a riposare sarà l‘Under 18, l’Under 13 giocherà invece martedì alle ore 15 contro l’Ascoli.

Di seguito il programma del weekend:

– UNDER 17, 8ª giornata

LECCE-LAZIO

Domenica 30 ottobre ore 11:00, Kick Off Sport Center

– UNDER 16, 5ª giornata

LAZIO-COSENZA

Domenica 30 ottobre ore 12:30, Centro Sportivo Green Club

– Under 15, 5ª giornata

LAZIO-COSENZA

Domenica 30 ottobre ore 10:00, Centro Sportivo Green Club

– Under 14 PRO, 3ª giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 30 ottobre ore 12:45, Centro Sportivo Luigi Meroni

– Under 14 Regionali, 2ª giornata

LAZIO-GIARDINETTI

Sabato 29 ottobre ore 14:30, Centro Sportivo Green Club

– Under 13 PRO, 2ª giornata

LAZIO-ASCOLI

Martedì 1° novembre ore 15:00, Centro Sportivo Green Club