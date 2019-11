GIOVANILI Ecco il programma delle selezioni biancocelesti per il weekend

Il programma di questo fine settimana delle giovanili laziali

Nuovi appuntamenti di campionato per le compagini giovanili della Lazio. Nella giornata di domani scenderà in campo, come di consueto, la formazione Under 14 guidata da Simone Gonini: i biancocelesti, nel campionato di categoria Elite, sfideranno in trasferta il Savio. Domenica, invece, nel campionato Pro, l’Under 14 della Lazio sarà di scena tra le mura di casa per affrontare alle ore 15:00 la Vis Pesaro. Gare esterne, invece, per le selezioni Under 16 ed Under 15 che, nella giornata di domenica, recupereranno la nona giornata di campionato affrontando la Virtus Entella: i ragazzi di Tommaso Rocchi scenderanno in campo alle ore 10:30, mentre la truppa guidata da Marco Alboni disputerà il proprio incontro alle 12:30. Chiude, infine, il programma la formazione Under 13 di mister Barnia che, domenica mattina, sfiderà al Centro Sportivo ‘Green Club’ la Villalba Ocres Moca.