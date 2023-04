Giorgio Montefoschi: «Adesso la squadra è di Sarri». Le parole dello scrittore e critico letterario tifoso della Lazio

Al Corriere dello Sport edizione romana lo scrittore e critico letterario, Giorgio Montefoschi, grande tifoso della Lazio, ha commentato l’ottimo momento che sta vivendo la squadra di Sarri. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «E’ una piacevole sorpresa, ma anche la logica conseguenza dell’ottimo lavoro di Sarri. Adesso la squadra è sua. Champions? Meglio essere prudenti. Non abbiamo ancora fatto nulla. Giocatori preferiti? Penso ai difensori, a Milinkovic e Luis Alberto, a Anderson. E Pedro, davvero impressionante per l’impegno che ci mette. E poi il fatto che la Roma lo abbia scartato e che alla Lazio sia rinato aumenta la soddisfazione… C’è una Lazio del passato che quella attuale le ricorda? Sì, quella di Maestrelli. Tanti punti in comune: calcio offensivo, ma difese solidissime. E poi entrambe con 12-13 titolari. E col cuore italiano »