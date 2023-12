Giordano sulla Lazio: «La prestazione con l’Inter è stata buona. Il match col Bayern? Alla squadra chiedo questo»

Giordano, l’ex calciatore analizza a Radiosei la prestazione di ieri contro l’Inter e si proietta sulla gara con il Bayern

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano fa il punto sulla Lazio soffermandosi sulla gara contro l’Inter e si proietta alla partita degli ottavi contro il Bayern

PAROLE – Contro l’Inter la Lazio ha fatto una buona prestazione. Ho visto una squadra che per un tempo ha tenuto testa ad una squadra fortissima. Con un pizzico di fortuna, evitando l’errore di Marusic, magari vai al riposo sullo 0-0 e puoi fare scelte diverse nella ripresa. Ho visto una squadra più veloce di testa e nei passaggi, c’è stata una maggiore freschezza individuale e di squadra.

Era quello che ci aspettavamo, fare una buona gara contro un Inter più forte, ora mi accontenterei di vedere nelle prossime gare, almeno per un’ora a partita, lo stesso tipo di prestazione. Quella di ieri lascia ben sperare per una ripresa. Ora la Lazio deve fare un passo alla volta per vedere la classifica in un altro modo. Ora la Lazio non deve pensare di essere una squadra da quarto posto, poi con i risultati le cose possono cambiare. Mi auguro ci sia stata una svolta mentale, quel giocare più liberi, cosa che ieri è avvenuta almeno nel primo tempo. Attendiamo conferme, lo diciamo da inizio stagione, ma ieri la Lazio è stata all’altezza dell’Inter almeno per un tempo.