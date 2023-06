Giordano: «Simeone alla Lazio? Il suo futuro dipende da Osimhen»

Giordano, l’ex attaccante rilascia ai microfoni di Radiosei alcune dichiarazioni riguardo Simeone alla Lazio

PAROLE – Se Simeone resta a Napoli? Dipende da Osimhen e dalla sua eventuale permanenza. Se dovesse essere ceduto avrebbe più le porte aperte. E’ una situazione in evoluzione, la cosa che va sottolineata è che il club azzurro ha speso poco, circa 12 milioni, ossia l’equivalente di quanto hanno incassato per Petagna. Queste sono le operazioni che ti danno la misura di come ci si può muovere bene sul mercato e quanto sia importante non sbagliare ad acquistare.

Chi arriva, in questa ottica, può essere utile anche per portare degli introiti. Noi dobbiamo un po’ cambiare marcia sotto questo punto di vista. Per troppi anni siamo andati alla ricerca di scommesse pericolose che non hanno permesso una crescita anche economica. Giocatori come Basic e Cancellieri dovrebbero essere costruiti in casa, dovrebbe essere prodotti del settore giovanile.

Non dico che la Lazio debba sfornare dei grandi giocatori, ma quantomeno elementi medi che possono aiutarti a fare mercato. Facciamo fatica a ricordare anche un solo acquisto del Napoli negli ultimi anni che poi non sia rimasto a buoni livelli.

Nelle prossime stagioni la Lazio non deve più fare questi errori. Per quanto riguarda questo mercato, penso che la Lazio vada a caccia di un giocatore che possa ripercorrere un po’ le caratteristiche di Mertens. Un profilo tecnico ma con numeri da prima punta. Servono giocatori specifici, per questo credo che Felipe Anderson deve stabilmente tornare a fare l’ala destra