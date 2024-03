Giordano si sfoga: «Qualcuno alla Lazio deve darsi una svegliata. Tante possibilità gettate»

Bruno Giordano si sfoga dopo i recenti risultati della Lazio: il commento dell’ex attaccante sulla situazione biancoceleste

Intervistato sulle frequenze di Radiosei, Bruno Giordano ha così analizzato il momento della Lazio.

LE PAROLE – «Quando vedo Felipe Anderson fare una grande fase difensiva e poi non produrre niente, mi fa rabbia. Tanti si devono dare una svegliata, servono 90 minuti di grande intensità e adesso non c’è più la terza partita in una settimana di mezzo. Dare tutto fino alla fine e poi tirare le somme. Qualche piccola possibilità c’è ancora, tante le abbiamo gettate per nostre mancanze».