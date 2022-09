Giordano: «Sarri deve gestire Immobile nel modo giusto. Provedel più bravo di Strakosha»

L’ex calciatore biancoceleste Giordano ha analizzato alcuni importanti temi in casa Lazio

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha analizzato alcuni importanti temi in casa biancoceleste.

IMMOBILE – «La Lazio è partita bene, poi è chiaro che se Sarri avesse avuto un terzino sinistro o un vice Immobile saremmo più sereni. La storia dice che nelle ultime gare di campionato Immobile fatica un po’ di più. Spetta al tecnico ora gestirlo nel modo giusto, considerando anche gli impegni con la nazionale».

DIFESA – «Romagnoli parte come titolare, Casale ha confermato una buona impressione di se stesso. Certo è con avversari superiori che si dovrà testare la crescita. In questo momento Patric è quello che conosce meglio le dinamiche, ma in prospettiva per caratteristiche Casale-Romagnoli può rappresentare una buona coppia. Provedel sta dimostrando che in una piazza importante come quella della Lazio. Rispetto a Strakosha può avere più bravo nel comandare la difesa, nel calcio ci sono le categorie. Ha superato l’impatto con la grande piazza e sta facendo bene».