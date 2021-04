Bruno Giordano – nel corso di un intervento per TMW – ha analizzato la spinosa questione del rinnovo di Inzaghi: le sue parole

«Fa bene a rimanere? Lo sa lui. Dare una motivazione allo stesso gruppo per 5-6 anni è problematico. Se rimane, spero possa cambiare parecchio nella rosa attuale. Ci sono dei giocatori sopra i 30 anni che andrebbero sostituiti. Non capisco perché si attenda ancora tanto per il rinnovo. La Lazio e Inzaghi si conoscono, serve chiarezza anche nei confronti dei tifosi».