Giordano: «Mercato positivo per la Lazio, ma manca il grande nome»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha commentato il calciomercato del club biancoceleste.

LE PAROLE – «Al mercato della Lazio per il momento è mancato il grande nome, ma per tempistiche, volontà di assecondare Sarri, per età di calciatori è da considerare positivo. Certo, allo stato attuale non c’è il salto di qualità, cono stati presi buoni giocatori per sostituire chi è partito. Vecino, da questo punto di vista, se sta bene fisicamente può rappresentare il valore aggiunto. Ha fisico, sostanza, corsa, cattiveria agonistica, inserimenti, non è in discussione come valore. Anzi, credo che nella Lazio difficilmente non fare il titolare. Anche considerando le caratteristiche di Marcos Antonio, uno come l’uruguaiano può diventare fondamentale. Il dubbio riguarda le sue condizioni fisiche ed i ripetuti infortuni che ha avuto in questi anni».