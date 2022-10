Giordano: «Marcos Antonio non è un playmaker. E su Cancellieri...»

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha parlato del momento della squadra di Sarri e di alcuni singoli

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento della Lazio. Ecco le sue parole:

CANCELLIERI E MARCOS ANTONIO – «Cancellieri non è un primavera, esattamente come Marcos Antonio. Chiaro che Cancellieri non ha l’esperienza di Felipe, mentre su Marcos Antonio dico che non è un playmaker. Non è uno che fa la guardia ai due difensori centrali, è uno che propone, meglio se nella metà campo avversaria. Sono due giocatori sui quali si sta facendo un lavoro per instradarli in un ruolo preciso».

FORMAZIONE – «Sono curioso di vedere se cambierà ancora i due centrali difensivi. Credo ne cambierà solo uno, anche per dare continuità a Casale. Mi aspetto Luis Alberto e Basic, con l’inserimento dal 1′ di Cancellieri. Qualcosa cambierà insomma, magari con uno fra Vecino e Milinkovic in panchina. La rosa permette al tecnico di modellare la squadra e non perdere sostanza. In Europa abbiamo sempre visto quei 2-3 cambi».