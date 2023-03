Giordano: «Le polemiche della Roma? Non credo che condizioneranno il derby»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio commenta le polemiche della Roma sugli arbitri in vista anche del derby di domenica

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano, il quale a pochi giorni dal derby contro la Roma si sofferma sulle polemiche dei giallorossi contro gli arbitri

PAROLE – Non so se le polemiche che fa la Roma con la classe arbitrale possano condizionare il derby. L’arbitro di ieri non era tranquillo, poi non so se è dipeso dall’ambiente. Il problema della Roma con il Sassuolo è stato dovuto da una sciocchezza di un giocatore. Non ho visto disastri sinceramente