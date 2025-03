Giordano: «Lotta Scudetto? Al Napoli manca Kvara. La Champions inciderà molto sul raggiungimento del titolo»

Le parole di Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, sulla lotta scudetto

Quale significato dare al pareggio di sabato tra Napoli e Inter? E quali prospettive si aprono adesso nella lotta scudetto? Su La Gazzetta dello Sport abbozza un’analisi Bruno Giordano, ex Napoli e Lazio.

MANCA KVARA – «E ci mancherebbe. Un giocatore di quel talento, di quella forza, imprevedibile ti cambia la vita. Il Kvaratskhelia di due stagioni fa sarebbe stato immarcabile per chiunque. E volendo potrei e dovrei aggiungere anche Osimhen, che però era ormai già via. Però posso aggiungere che mi è piaciuto tanto Lukaku, a disposizione dei compagni, e che aspetta Neres, uno che ti fa star bene».



LA CHAMPIONS INCIDE – «Eccome! Ogni tre giorni hai una partita, la tensione sale, non riesci a recuperare gli infortuni, e aver perduto sabato Calhanoglu e Dimarco non è stato un colpo irrilevante. Diventa tutto maledettamente più difficile. Ma la variabile non è questa: si chiama Antonio Conte, per me. E il ritorno di alcuni calciatori decisivi».



LOBOTKA – «Tanto per fare un nome, proprio lui. Che con una prestazione incredibile ha orientato il gioco del Napoli. É un regista di contenuti tattici e tecnici indiscutibili e poi, si vede dai movimenti, ha una intelligenza rara. Il pareggio gli appartiene per quasi la metà ma è stato il resto della partita che ha ribadito la sua centralità in questa squadra».