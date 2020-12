Giordano: «Lazio svolta col Napoli, Luis Alberto determinante»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha analizzato la sfida di domani contro il Milan: ecco le sue parole

Non solo Inzaghi, anche Gattuso fa la conta delle assenze. Domani si sfideranno Milan e Lazio tra le mura di San Siro e Bruno Giordano ha commentato così la gara:

«Tante assenze per i rossoneri, se non hai una rosa ampia e di qualità diventa problematico. In una partita puoi sopperire, ma poi alla lunga la paghi. L’assenza più pesante sarà quella di Kessiè, che ha un ruolo importante davanti alla difesa. Ma è una squadra che non molla mai, è una bella favola che continua.

La Lazio alterna ottime prestazioni a prestazioni negative. Forse c’è stata una svolta con il Napoli. Se il Milan vince, il valore è doppio. Poi ci sarà pure la sosta e ritroverai dei giocatori, sarebbe una grande iniezione di autostima. Luis Alberto? Anche lui credo abbia delle richieste ma mi auguro per la Lazio che rimanga, è determinante. Te ne accorgi quando non gioca, senza di lui fa fatica a creare azioni da gol».