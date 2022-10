Giordano: «Lazio, mantieni questo livello. Guai pensare che si possa stare senza Immobile»

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento della Lazio. Ecco le sue parole

CONTINUITÀ – «Ora il segreto è dare continuità per essere competitiva fino alla fine. La gara di Bergamo della Lazio è stata perfetta velocità e tecnica, è stata una di quelle serate che infonde consapevolezza anche senza Immobile. Ora deve trovare la chiave per mantenere questo tipo di livello, per poter restare in alto fino alla fine del campionato».

IMMOBILE – «La squadra di Sarri non può assolutamente fare a meno di Immobile. Magari senza di lui puoi anche praticare un calcio più bello, con più qualità nel palleggio, ma alla lunga i suoi gol ti fanno essere più competitivo. Guai a pensare il contrario, non avrebbe senso».

FELIPE ANDERSON – «Ha giocato da centravanti ma con le sue caratteristiche di agilità e qualità tecnica. Si è mosso bene in occasione del gol del 2-0, se vuole calarsi in questa sua nuova realtà può farlo».