Giordano a sorpresa: «Non mi sono piaciute le parole di Cataldi». Le dichiarazioni dell’ex giocatore della Lazio

Ai microfoni di Radiosei l’ex Lazio Bruno Giordano ha commentato così le recenti dichiarazioni di Danilo Cataldi.

Le sue parole: Devo dire che non mi sono piaciute le dichiarazioni post Salernitana-Lazio da parte di Cataldi. “Siamo diventati una squadra”, come se ci fosse bisogno di incensare ed enfatizzare una vittoria. Prendo spunto dalle dichiarazioni dei giocatori del Napoli – primo in classifica – anche dopo la bella vittoria contro l’Eintracht. Nessuno si loda, sono tutti concentrati sulla prossima partita, anche a parole e non solo nei fatti. Noi facciamo fatica a crescere proprio perché dopo la partita contro la Salernitana si fanno delle dichiarazioni chenon ritengo appropriate.