Giordano, le parole dell’ex biancoceleste che parla del momento della Lazio sia in campionato che in Europa League

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento della squadra di Inzaghi in campionato e della delusione dell’Europa League.

«La Lazio ha rimesso apposto tutto nell’ultimo mese, purtroppo non in Europa. Quattro partite vinte di seguito l’hanno portata ad avere una classifica bellissima. La squadra di Inzaghi in questo mese ha fatto grandissime cose. La Lazio ora vive di grande entusiasmo, ma sono felice che ci sia la sosta perchè aiutare alcuni giocatori, Immobile compreso, a rimettersi apposto. Resta l’amarezza per le due sconfitte con il Celitc. Sarebbe bastato un pareggio all’Olimpico per poterci provare fino alla fine. Certo che potrebbe essere un vantaggio poter giocare solo il campionato».