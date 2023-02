Giordano: «La Lazio deve fare la propria gara bella tosta, sarà difficile». Le parole del dirigente sportivo ed ex giocatore biancoceleste

Ai microfoni di Radiosei l’ex giocatore biancoceleste Bruno Giordano ha parlato della sfida che la Lazio giocherà stasera contro l’Atalanta. Le sue parole:

PAROLE– «Sarà molto diverso dal match dell’andata con l’Atalanta. Ci fu la perfezione da parte della Lazio, ma la squadra di Gasperini non era ancora squadra. Gli mancherà Mæhle e soprattutto alternative offensive importanti come Muriel e Pasalic. La Lazio deve fare la propria gara bella tosta, sarà difficile. Da un momento all’altro si potrà sbloccare, ma difficilmente credo ci sarà una squadra che dominerà l’altra. La Lazio deve guarda a se stessa e non può permettersi di rinunciare a Immobile. Con me gioca sempre a prescindere dalla condizioni fisica e da quanto fatto all’andata »