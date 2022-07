Giordano: «La società ha accontentato Sarri, Lazio superiore al Napoli»

L’ex biancoceleste Giordano ha analizzato le qualità della Lazio dopo i rinforzi arrivati dal calciomercato

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha analizzato le qualità della rosa della Lazio dopo i rinforzi arrivati dal calciomercato.

ROSA – «La rosa è stata puntellata, aver dato il 90% della squadra al tecnico già nel ritiro, è un ottimo punto di partenza. Sta ai giocatori adesso far vedere di cosa sono capaci. Mi sembra che tutti siano contenti, la società il suo lo sta facendo, ora tocca agli interpreti. Nel giro di 12 mesi mi sembra che la società abbia accontentato Sarri e che la nuova Lazio abbia la sua firma. Le responsabilità le avranno tutti, tutte le componenti, ma è chiaro che l’organico sta cambiando. In questo momento non tutte le concorrenti sono complete, per Sarri il vantaggio di aver lavorato con questo gruppo dalla scorsa estate e aver visto esaudite alcune richieste sul mercato. Il Napoli? Lo vedo sceso in terza fascia, in questo momento Lazio superiore, sulla carta».

CENTROCAMPO – «Ilic-M. Antonio- Milinkovic? Grande qualità, ma secondo me non sarebbero assortiti perfettamente. Sono tre giocatori che cercano la palla sui piedi. Ilic stesso è molto bravo nel possesso palla, ma sulla seconda fase (difensiva) bisogna lavorarci molto. Temo che sia un terzetto con poca attitudine difensiva nel complesso, che potrebbe mettere a nudo eventuali lacune dietro. Vecino o Basic probabilmente garantirebbero più sostanza, se accostati a Milinkovic e M. Antonio».

IPOTESI MARCELO – «Sarebbe un grande colpo. Giocatore straordinario e anche duttile: se fosse la mezzala che cerchiamo? E’ diventato una sorta di fantasista, anche se spostato sulla fascia. Lo vedo più mezzala. forse per le caratteristiche del Marcelo 2022. Stiamo parlando di un campionissimo, fra i primi della storia del Real Madrid anche in termini di presenze».