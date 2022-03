Giordano: «La partita contro il Sassuolo sarà uno spartiacque per la Lazio»

Bruno Giordano ha parlato a Radiosei della Lazio, analizzando la squadra post derby. Le sue parole

SASSUOLO – «La partita contro il Sassuolo sarà uno spartiacque perché se recuperi subito con il risultato ti metti alle spalle il derby, se non vinci o pareggi sarebbe un fine stagione all’insegna di un cerchiamo di limitare i danni e di valorizzare chi c’è in rosa che fino ad adesso ha giocato poco come Basic. È vero che non ha rubato l’occhio ma se un centrocampista gioco dieci minuti ogni tre partite è complicato anche in vista della prossima stagione. L’Atalanta bisognerà vedere il recupero e anche la Fiorentina. Stanno tutte la nel giro di uno due punti, l’Atalanta ha questo pensiero dell’Europa League che gli porterà via energie e noi ci dobbiamo inserire e lasciarci alle spalle questo derby. Purtroppo la cosa negativa oltre al risultato è anche la sosta, in questi dieci giorni diventa ancora più grande l’errore che abbiamo fatto e questo stato d’animo complica un po’ anche il lavoro dell’allenatore”

IMMOBILE – «Ho sentito che potrebbe avere la fascia da capitano. Essere capitano dell’Italia non capita tutti i giorni. Una responsabilità ma ti dà anche serenità per quello che ha fatto negli anni. Lui ha fatto sempre il suo e sotto l’aspetto dell’impegno ci possiamo mettere le mani sul fuoco, poi dipende anche dalla squadra quello che saprà costruire a Ciro a livello di conclusioni. Sotto l’aspetto dell’impegno non c’è dubbio è uno di quei calciatori che non si ferma mai».