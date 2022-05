Giordano: «Juve-Lazio? È una partita al buio, indecifrabile»

Bruno Giordano ha commentato ai microfoni di Radiosei la partita di questa sera tra Juve e Lazio. Le sue dichiarazioni

«Quella di questa sera contro la Juventus è una partita al buio, indecifrabile. Si scende in campo senza Immobile, si conoscono tutti i risultati delle altre, la squadra di Allegri è in una condizione particolare, non è facile prevedere come possa andare. La certezza è che la Lazio deve fare i punti che restano per chiudere il discorso Europa League. L’assenza di Ciro è importante, è sempre un grande problema quando manca il diamante della Lazio. Se dovesse giocare Pedro me l’aspetto come riferimento offensivo. Manca da molto, anche dal punto delle tenuta credo che possa essere opportuno schierarlo come punta centrale, ci sarebbe un dispendio minore. Poi è chiaro che può iniziare anche esterno con una sostituzione in corso d’opera con Cabral o uno dei due giovani. In altri tempi sarebbe stato tutto più complicato, le condizioni dell’avversario sono ideali».