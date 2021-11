Giordano: «Mi aspetto soluzioni da Sarri. Luis Alberto e Milinkovic...»

Bruno Giordano ha commentato la sconfitta subita ieri dalla Lazio, analizzando il momento della squadra di Sarri: le sue parole

Bruno Giordano, ai microfoni di Radiosei, ha commentato la sonora sconfitta subita dalla Lazio per mano del Napoli. Ecco le sue parole:

«Piano piano quello che avevo detto ad inizio stagione si sta avverando. Penso al centrocampo della Lazio, alle caratteristiche degli interpreti, all’atteggiamento tattico, alla sopravvalutazione di alcuni giocatori. Il Napoli era in grande serata, ma molto è nato dalla Lazio. Stenta, soprattutto nei primi tempi e nel costruire occasioni da gol. Mi aspetto soluzioni da parte di Sarri che va avanti imperterrito con le proprie idee indigeste ad alcuni suoi giocatori. Continuo a pensare che se vuoi una squadra che pressi ed aggredisca gli avversari, Milinkovic e Luis Alberto non puoi permetterteli. In questo contesto non si può fare a meno di uno come Basic».