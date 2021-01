Giordano: «Lulic un’arma in più. Muriqi? Davanti ci sono Correa e Caicedo»

Da Muriqi a Lulic, passando per il ritorno di Correa: tutti i temi affrontati da Bruno Giordano, nel post partita di Lazio-Parma

Quella con il Parma è stata una partita ricca di spunti per la Lazio. Dalla formazione rimaneggiata, al ritorno in campo di Capitan Lulic, fino al gol di Muriqi (anche se segnato come autogol di Colombi). Aspetti che Giordano – ex giocatore biancoceleste – ha analizzati davanti alle telecamere di Rai Sport:

«Lulic oggi è tornato a vivere. E con gli impegni in Serie A e in Champions, potrà essere indubbiamente un’arma in più. Atalanta – Lazio? Ci sarà il quarto a cavallo della partita di campionato. Le grandi squadre si conoscono, chi riesce a vincere più duelli individuali di solito esce vittorioso dalle sfide. Muriqi? A breve giro non credo possa giocare tanto. Ci sono Caicedo e Correa che sono nettamente favoriti, poi nel giro di un mese può cambiare tutto nel calcio. Però penso che Inzaghi possa ricominciare dalle certezze, il rientro di Correa è importante».