Giordano: «In Europa League darei una chance a Maximiano, una bocciatura così...»

L’ex biancoceleste Giordano ha parlato dei prossimi impegni della Lazio, consigliando l’utilizzo di Maximiano in Europa League

Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha parlato dei prossimi impegni della Lazio.

PROSSIMI IMPEGNI – «La prima delle due prossime gare è la più importante. Io partirei con i titolari con il Midtjylland, sarebbe importante indirizzare ulteriormente il girone di Europa League. Siamo all’inizio, non penso che i giocatori siano affaticati. Poi con la Cremonese ragionerei di conseguenza, valutando anche le condizione dei giocatori. Una squadra che gioca l’Europa League, sulla carta, si fa preferire ad un’altra che fino a pochi mesi fa giocava in serie B. Ma la differenza lo fa l’approccio e calcoli di turn-over che non vanno fatti in questo momento».

PORTIERI – «In Europa darei una chance a Maximiano. Una bocciatura così per un pallone sbagliato dopo 5′ mi sembra troppo. Probabilmente nella testa di Sarri, Provedel era già in principio il titolare. Mi auguro, però, che il tecnico possa dare un’opportunità al portoghese, è stato un investimento importante per il club. Spero che possa rappresentare un futuro per la porta della Lazio».