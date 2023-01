Ginaluca Rocchi: «Arbitri e VAR, presto una novità per i tifosi»

Gianluca Rocchi, designatore ufficiale degli arbitri per Serie A e B, ha annunciato novità per i tifosi sui dialoghi tra arbitri e VAR

Durante la chiusura di calciomercato a Roma Gianluca Rocchi ha tenuto un corso di formazione. Le sue dichiarazioni:

«Far ascoltare i dialoghi tra arbitro e Var? E’ una materia particolarissima, noi stiamo lavorando per arrivare a questo. Stiamo asciugando la comunicazione per renderla ascoltabile e pubblicabile: la Figc in questo è molto attenta, il presidente Gravina ci ha detto ‘Iniziate quando siete pronti’, come abbiamo fatto per il fuorigioco semiautomatico. La Fifa sta studiando un protocollo universale di comunicazione per tutti, e noi dobbiamo farci trovare pronti».