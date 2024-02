Gila a LSC: «Sfruttiamo il vantaggio di avere meno pressione. Il più pericoloso? Dico lui»

Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Bayern Monaco

CHE PARTITA SERVE – «Partita difficile, sappiamo che è molto importante per noi. Servirà tutto. E’ importante il fattore che siamo quelli con meno pressione, dobbiamo sfruttare questo vantaggio perchè ci farà divertire in una serata unica. Mentalmente sei predisposto ad una versione magari più cattiva. Servirà una partita perfetta, incontriamo una tra le più forti d’Europa. Ci servirà per mostrare a noi stessi dove possiamo arrivare».

PERICOLO PRINCIPALE – «Kane. Alla fine hanno però una squadra di altissimo livello, sono molto forti. Penso che se non permettiamo a Kane di fare il suo gioco possiamo avere un vantaggio molto grande».

RIPAGATO IL MARIO CHE NON HA MAI MOLLATO – «Tutte le partite ripagano. Sono partite importantissime, ogni gara la vedo come una finale. Alla fine arrivare a questa sera, come domani, è pazzesco. Il massimo è questo. Domani sarà una felicità immensa che sentirò ancora di più».