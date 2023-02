Gila torna utile alla Lazio. Sarri: «Lo prenderò in considerazione». Ecco cosa ha detto il tecnico sul difensore

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League contro il Cluj, il tecnico della Lazio ha parlato anche di Gila. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Lo prenderò in considerazione, ha avuto un infortunio fastidioso e non era al top. Ora l’ho visto meglio e con Romagnoli out lo terrò in considerazione»

CLICCA QUI PER VEDERE LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI