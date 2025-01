Gila a LSC: «Domani con la Real Sociedad servirà la notte perfetta, ecco come dovremmo affrontarli»

Lazio Real Sociedad, le parole di Mario Gila a LSC alla vigilia della sfida di Europa League di domani sera

Mario Gila ha parlato ai microfoni di LSC alla vigilia di Lazio Real Sociedad di Europa League. Di seguito le sue parole.

CHE NOTTE SERVIRA’ – «Servirà la notte perfetta. Può essere la partita più importante. Siamo primi nel girone e la partita può aiutarci a mantenere il primo posto. Davanti ci sarà un avversario molto difficile, una squadra che lavora bene e noi dobbiamo fare una grande gara sia a livello difensivo che offensivo. Noi dobbiamo essere coscienti che loro sono molto forti a centrocampo e battere una squadra molto forte come la Real sarebbe una cosa molto importante per noi».

REAL SOCIEDAD – «Fuori casa concede qualcosa in più. Loro sono forti e hanno tre giocatori a centrocampo che sono davvero bravi in fase di palleggio, noi dobbiamo restare compatti ed essere bravi nel non subire troppo questa fase. Se riusciamo a gestire bene questa situazione poi possiamo fargli male davanti e dobbiamo stare attenti in difesa».

QUANTO AIUTA CONFRONTARSI CON I CAMPIONI – «Molto. Giocare contro giocatori e squadre di quel livello ti fa maturare sia calcisticamente che mentalmente. La cosa più importante è essere forte come squadra e fare una partita buona di gruppo e restare primi in classifica».

PRIMO GOL EUROPEO – «Magari! Vorrei arrivasse presto, vediamo se domani si crea l’opportunità (ride, ndr)».