Gila Lazio, Oaktree pronta ad investire 100 milioni di euro sul mercato: il difensore di Baroni è un obiettivo

Gila Lazio, il difensore spagnolo è finito nel mirino di Simone Inzaghi e la società è pronta ad accontentare le richieste del tecnico

Mario Gila è diventato fondamentale per Marco Baroni e per la difesa della Lazio. Le sue prestazioni, infatti, hanno attirato l’attenzione dei grandi club. In Italia, una delle squadre ad aver messo gli occhi sullo spagnolo è l’Inter di Simone Inzaghi.

Come riportato da Tuttosport, Oaktree sarebbe pronta ad investire 100 milioni nel prossimo mercato e Gila è sulla lista dei preferiti della società nerazzurra.