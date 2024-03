Gila a DAZN: «Serve equilibrio se vogliamo essere da Champions. Su Luis Alberto...»

Mario Gila, difensore della Lazio, ha commentato la sconfitta rimediata dai biancocelesti contro l’Udinese: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo la gara tra Lazio e Udinese, Mario Gila ha dichiarato:

PAROLE – «È una situazione negativa, oggi era molto importante. Quei tre punti ci davano vantaggio perché la Roma e la Fiorentina hanno pareggiato e quindi eravamo più vicini all’obiettivo. Questa sconfitta ci ha dato negatività, siamo coscienti che la squadra non sta funzionando e purtroppo dobbiamo lavorare ora più che mai e andare avanti. Luis Alberto con le mani in faccia? È dura vederlo così, alla fine è una partita che dovevamo vincere. Nel primo tempo avevamo un possesso palla buonissimo, dovevamo fare gol e la partita per me era finita. Non ci siamo riusciti, siamo rientrati nel secondo tempo che abbiamo preso un gol, poi pareggiato e poi ci hanno fatto un altro gol dopo due minuti. Questo è stato duro per la squadra. Dobbiamo essere una squadra con un equilibrio da Champions League, se vogliamo arrivare li l’equilibrio è quello. Non possiamo essere deboli perché giochiamo la Champions o la Coppa Italia. Dobbiamo arrivare alle partite infrasettimanali nella migliore condizione e prendere i tre punti. Differenza tra primo e secondo tempo? È difficile rispondere. Penso che sia un fattore di concentrazione e approccio, magari entrare freddi ci fa essere più deboli. Non è una scusa, siamo una squadra da Champions e non dobbiamo avere quaets mentalità. Essendo coerenti purtroppo non siamo capaci di entrare nel secondo tempo come dovremmo, prendiamo gol che non dovremmo perdere».