Gila a LSC: «Vittoria importante dal punto di vista psicologico» Le parole del difensore spagnolo nel post

Nel post gara di Lazio Lecce, Mario Gila, ha parlato cosi del match ai microfoni di Lazio Style Channel:

VITTORIA «Sono tre punti che ci danno continuità e che servivano per mantenere vicino l’obiettivo Champions. Dopo mercoledì era importante vincere psicologicamente. Una vittoria che ci dà fiducia. Sono stato sempre del pensiero che la continuità di dà fiducia e tranquillità. Un giocatore con fiducia è un altro giocatore. Partner difensivo? Se sei pronto lo sei con Patric, Romagnoli o Casale. Con questa fiducia non si sbaglia, fai tutto per la squadra e ci metti il cuore»

NAZIONALE SPAGNOLA- «È un obiettivo che ho in mente ma devo stare concentrato partita per partita. Se pensi al futuro non serve a nulla. Se sei pronto per i 90 minuti ogni partita arriveranno anche situazioni che ti fanno fare un passo in avanti. All’inizio non avevo opportunità. L’essere pronto per la squadra, che sia Champions o campionato, ti fanno arrivare a questi risultati e il mister ti dà fiducia»

COSA E’ CAMBIATO– «Lavoriamo sempre. Psicologicamente abbiamo fatto un cambio e si vede sul campo e nelle vittorie. La squadra è diversa. Sono contento per i risultati e per la continuità»