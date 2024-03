Gila a Lsc: «Questa sera sarà un match fondamentale e per vincere dobbiamo fare questo»

Gila, il calciatore spagnolo alla vigilia della gara con il Milan carica l’ambiente e rilascia a riguardo queste parole

PAROLE – Sono stati giorni difficili. La sensazione della squadra è che il livello che possiamo esprimere è un altro. Oggi è una partita importante per recuperare fiducia per il campionato e per la Champions League. Servirà una Lazio impeccabile in fase difensiva e cattiva davanti. Se giochiamo così alla fine arriveranno le occasioni per fare gol e per mantenere la porta inviolata. Questa partita ci può aiutare per prepararci anche in vista del Bayern Monaco, ci dà l’occasione di prepararci mentalmente. Fare bene può essere importante per arrivare al ritorno in Germania con la mente giusta