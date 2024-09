Gigot Lazio, oggi il debutto del francese a Formello: TUTTI I DETTAGLI sul primo allenamento del nuovo giocatore biancoceleste

Dopo i due giorni di riposo concessi da Marco Baroni, la squadra si ritroverà nel centro sportivo alle 18 dove avverrà il debutto del difensore ex Marsiglia, Gigot. Come riporta il Corriere dello Sport, eccetto l’appuntamento odierno sono in programma tutte sgambate mattutine fino a sabato (ore 10).

Il centrale compirà 31 anni il prossimo 12 ottobre e romperà oggi il ghiaccio con la Lazio, il suo tesseramento era avvenuto venerdì sera quando la rifinitura anti-Milan era già stata effettuata.