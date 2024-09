Gigot Lazio, una GARANZIA per Baroni: il centrale sarà utile per questo MOTIVO. Gli ultimi aggiornamenti sull’ultimo acquisto del club

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Gigot cerca spazio nella Lazio. Dalla ripresa degli allenamenti di lunedì a Formello è scattata la full immersion in biancoceleste del difensore. Un rinforzo che si è aggiunto alle esigenze della squadra di Baroni dopo i problemi accusati in fase difensiva già nelle prime due giornate di campionato, contro Venezia e Udinese. Per potenziare la retroguardia si è derogato al piano mercato della Lazio orientato verso un ringiovanimento dei ranghi.

Tra un mese il giocatore compirà 31 anni, ma dopo le difficoltà di questo inizio stagione si è deciso di dar rilevo al fattore esperienza. Negli incastri delle ultime operazioni, l’arrivo del francese si è sovrapposto alla partenza di Nicolò Casale per Bologna. Per Baroni è diventata una priorità avere un difensore che garantisca una maggior affidabilità sul piano della marcatura.