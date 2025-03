Gigot Lazio, sempre più in bilico il futuro del giocatore

Condividi via email

In queste ultime ore emergono nuovi retroscena riguardo la posizione di Gigot, che potrebbe anche lasciare la Lazio al termine della stagione

In casa Lazio si sta preparando il prossimo impegno di campionato in programma contro il Torino, con la squadra di Baroni che deve risollevarsi dopo i passi falsi avvenuti contro Udinese e Bologna.

Ma in queste ore a tenere banco sono anche i discorsi legati ai rinnovi, con la posizione di alcuni calciatori che è ampiamente incerta. Tra queste c’è sicuramente quella di Gigot, che come analizzato da Calciomercato.com non sembra assolutamente certo di rimanere nella Capitale, nonostante l’obbligo di riscatto fissato attorno ai 4 milioni di euro.