Gigot Lazio, il francese NON partirà per Firenze: il MOTIVO e le SCELTE di Baroni in difesa in vista della sfida alla Fiorentina

Arrivato alla Lazio negli ultimi giorni di calciomercato, Samuel Gigot non ha ancora esordito con la maglia biancoceleste. E, come riportato da Il Messaggero, dovrà aspettare ancora. Infatti, il difensore francese non partirà per Firenze con il resto della squadra.

Oltre ad aver rimediato una contusione alla spalla in allenamento, lo staff medico ha deciso un percorso personalizzato per farlo tornare nella miglior condizione possibile. Dunque, Baroni punterà nuovamente sulla coppia Gila-Romagnoli contro la Fiorentina.