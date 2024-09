Gigot Lazio, è già in CLIMA DERBY: ecco il SOGNO del difensore per la stracittadina

Samuel Gigot, nuovo difensore della Lazio, è già in clima derby: le sue parole in conferenza stampa sulla stracittadina

Samuel Gigot, nuovo difensore della Lazio, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha parlato anche del Derby contro la Roma, che si giocherà all’ultima giornata del girone di ritorno. Di seguito le sue parole.

SOGNO UN GOL NEL DERBY – «Ci ho pensato subito. So che sarà importantissimo. Non sarà importante segnare o meno, conta solo vincerlo perchè so quanto è importante per i tifosi».

