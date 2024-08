Gigot Lazio, ecco CHI E’ il difensore a UN PASSO dal club biancoceleste

Gigot Lazio, ecco chi è il difensore francese a un passo dal vestire la maglia biancoceleste: i dettagli sul prossimo acquisto

Samuel Gigot è sempre più vicino al vestire la maglia biancoceleste, dopo l’accelerata da parte del calciomercato Lazio in queste ultime ore per lui. Il francese non è un nome nuovo, visto che era stato già trattato nel 2018 prima dell’arrivo di Acerbi.

Il giocatore poi finì allo Spartak Mosca, prima di passare al Marsiglia dove in due anni ha collezionato 66 presenze, condite anche da 5 reti e una fascia di capitano al braccio. Forte di testa, ha qualche pecca in marcatura e un carattere irruento che lo ha portato a collezionare 7 cartellini gialli e 1 espulsione in 21 presenze nell’ultima annata.