Gigot Lazio, Baroni SODDISFATTO del nuovo colpo. Ora ha il suo difensore: le CIFRE dell’accordo

Gigot Lazio, Baroni soddisfatto del nuovo colpo per la difesa. Adesso c’è un nuovo centrale in biancoceleste: le cifre

Come scrive Repubblica Roma, tanta è la soddisfazione di Marco Baroni per l’arrivo di Samuel Gigot, ultimo colpo del calciomercato Lazio in entrata, con cui si sostituisce il partente Casale.

Il francese arriva a rinforzare il reparto arretrato biancoceleste, portando la sua esperienza e il suo carisma. Per lui oggi la firma su un contratto triennale da 2 milioni netti di ingaggio a stagione.