Cagni: «Romagnoli è cresciuto molto soprattutto in personalità»

Gigi Cagni, noto allenatore, ha sottolineato la grande crescita di Alessio Romagnoli da quando è sbarcato a Formello

Ospite a TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato così di Alessio Romagnoli:

«Ho sempre detto che era uno che doveva diventare uno dei più forti d’Europa come difensore, non è cresciuto per niente ma quest’anno lo ha fatto. Nel Milan non aveva personalità e il suo ruolo è molto importante. Alla Lazio sta facendo bene anche sotto questo profilo e sarei contento se fosse così. Avvio così merito di Sarri? Penso di si, ma ho paura. La linea così alta poi cominciano a conoscerti e se cali fisicamente rischi».