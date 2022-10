Giannichedda: «Stupito dalla solidità della Lazio, deve credere alla Champions»

Giuliano Giannichedda ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida di questo pomeriggio tra Lazio e Udinese

IN ALTO IN CLASSIFICA – «Se me lo aspettavo? Sinceramente no. In particolare l’Udinese. La squadra friulana sta facendo vedere un calcio europeo, fisico ed aggressivo. Ma ha pure tanta qualità grazie a Deulofeu, Pereyra e Samardzic. Sottil, con cui eravamo compagni proprio all’Udinese, sta facendo un lavoro straordinario. Lo aiuta il fatto di conoscere bene l’ambiente».

LAZIO – «Colpisce la solidità che sta avendo in campionato. Non è una sorpresa, però, perché Sarri lavora in maniera maniacale sulla fase difensiva ed era inevitabile che la squadra migliorasse. Poi davanti ci sono due come Milinkovic ed Immobile il cui potenziale ha pochi eguali in A. Occhio anche all’utilizzo di Luis Alberto nelle mezz’ore finali. Così lui fa la differenza».

MATCH – «La Lazio ha più qualità ma dovrà essere bravissima nel palleggio per evitare di farsi imporre i ritmi dall’Udinese. Perché se la contesa si sposta sul piano fisico sarà difficile contrastare i friulani che sono più attrezzati da questo punto di vista. Dove possono arrivare? La Lazio deve credere alla Champions, anche se Milan, Napoli, Juve e Inter hanno rose superiori. Ma se una di loro fallisce la Lazio può e deve approfittarne. L’Udinese deve invece continuare così senza porsi obiettivi. Ha tutto per restare lassù e in una stagione anomala come questa non c’è nulla di scontato».