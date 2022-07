Giannichedda: «Marcos Antonio ottimo affare, vero e proprio colpo di mercato»

L’ex calciatore della Lazio Giannichedda ha parlato dell’arrivo in biancoceleste di Marcos Antonio

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, in una intervista a Gazzetta.it ha parlato dell’arrivo in biancoceleste di Marcos Antonio.

AFFARE MARCOS ANTONIO LAZIO – «Penso sia un ottimo affare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Si tratta di un giocatore molto interessante che preso a meno di 10 milioni di euro, anche considerando la giovane età, è un vero e proprio colpo di mercato. Con Sarri potrà solo migliorare, e questo in tutto.

Non è possente fisicamente ma nonostante questo non è male in fase di interdizione. Nel palleggio è veramente bravo, corre tanto ed è relativamente veloce. Con la sua tecnica, gioca a due tocchi come Jorginho, credo che possa ricoprire diversi ruoli a centrocampo. Penso che Sarri lo proverà inizialmente davanti alla difesa, ma venendo da un campionato diverso dovrà adattarsi».