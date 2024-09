Giannichedda: «Difficile vedere una squadra OFFENSIVA come la Lazio in Italia. Sui centrocampisti...»

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha parlato così della squadra di mister Baroni: le sue dichiarazioni

Sulle frequenze di Radiosei, così Giuliano Giannichedda ha parlato della nuova Lazio.

LE PAROLE – «Difficile vedere una squadra così offensiva in Italia, per principi e per sistema di gioco. Ha le caratteristiche della squadra europea, poi è chiaro che alla lunga gli avversari ti studiano e prendono contromisure. Con i giovani non bisogna avere fretta, lo stesso Noslin, giocatore interessante, va aspettato. Dele-Bashiru ha fatto molto bene in Europa League in una posizione più avanzata rispetto alle precedenti. Giocando con due centrocampisti centrali, forse la coppia migliore è quella composta da Guendouzi e Rovella. Hanno caratteristiche giuste per coprire il campo, mentre Vecino è uno di quelli che si butta più nell’area di rigore avversaria. Rovella è un centrocampista moderno. E’ uno di quelli che ha bisogno di sentire la fiducia addosso. Ha entusiasmo, va forte nei contrasti, recupera palloni».