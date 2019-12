Giannichedda: «La Lazio ha un’altra mentalità, può giocarsela!»

Giuliano Giannichedda ha parlato dell’imminente sfida tra la Lazio e la Juventus

Giuliano Giannichedda, doppio ex, ha parlato a Corsera dell’imminente sfida tra le due compagini. Ecco ciò che ha detto.

PARLA GIANNICHEDDA – «Sono fortunato ad aver giocato in una Juventus stratosferica. Non so se più forte di questa, ma comunque fortissima. Lì capisci come una società sia strutturata per vincere: una mentalità che si percepisce appena si mette piede nello spogliatoio. C’erano tantissimi campioni, ma erano loro a trascinarti e a crear- ti nuovi stimoli: quando si vince sempre, non è facile trovarli. Questa Lazio va in campo e sa che può giocarsela. Quest’anno vedo più consapevolezza nei suoi mezzi, e poi ha tenuto i migliori. Contro la Juventus, la Lazio ha sempre fatto buone partite, ma ho visto una crescita nella mentalità: chissà che non sia la volta buona anche per una vittoria…Per come è costruita, è la terza o quarta forza del campionato. La corsa Champions dipenderà anche dalla Champions stessa. Con la Lazio quattro stagioni indimenticabili, questa la mia città. Mi sarebbe piaciuto giocare con Ronaldo».