Giannichedda: «Andrei a convincere Sarri per tenere Luis Alberto nei suoi schemi»

Giuliano Giannichedda – ex giocatore della Lazio – è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole

LUIS ALBERTO – «La gestione di Luis Alberto è difficoltosa, il mercato poi disturba parecchio in certi frangenti. Luis Alberto può far fare il salto di qualità se la Lazio vuole puntare ai primi posti. Andrei a convincere Sarri per fare un tentativo per tenerlo dentro ai suoi schemi».

IMMOBILE – «Sappiamo la sua importanza. Senza Immobile non aveva mai fatto bene la Lazio prima di oggi. Sicuramente con lui può dare fastidio alle prime della classe. La Lazio al completo diventa molto fastidiosa».