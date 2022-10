L'agente di Provedel «Abbiamo scelto la Lazio grazie alla chiamata di Sarri, altrimenti oggi...»

Gianni Rava, agente di Provedel, ha svelato il motivo che ha spinto il portiere a lasciare lo Spezia e trasferirsi alla Lazio: Sarri decisivo

Intervistato da Il Secolo XIX, Gianni Rava, procuratore di Ivan Provedel, ha dichiarato:

«Ivan alla Lazio? Voluto da Sarri, offerta irrinunciabile. Credo sia nella logica del calcio che non puoi dire di no alla Lazio se ti cerca Sarri in persona. Ma la realtà è che se così non fosse stato, oggi Provedel sarebbe quello che aveva sperato di essere: il capitano dello Spezia».