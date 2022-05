Lacchè: «Amichevoli ad Auronzo? Ecco le ipotesi sul tavolo»

Gianni Lacchè, amministratore unico della Media Sport, ha parlato delle possibili amichevoli della Lazio nel ritiro di Auronzo

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione del prossimo ritiro della Lazio ad Auronzo, Gianni Lacchè ha parlato in questo modo delle possibili amichevoli dei biancocelesti:

«Le amichevoli? Affronteremo l’Auronzo, una squadra di Eccellenza o Serie D, una formazione di Serie B ed, in chiusura, una gara contro una squadra di Serie A o di massima serie straniera».