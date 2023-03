Gianni Bezzi: «La situazione interna alla Lazio sul futuro di Tare è…». Le parole del giornalista sulla società capitolina

Intervenuto ai microfoni di Radiosei il giornalista di Rai Sport, Gianni Bezzi, ha fatto un’attenta analisi sulla situazione della Lazio sia per quanto riguarda la lotta alla Champions, sia per il futuro di Tare all’interno della società. Ecco le sue parole:

SUL DERBY– «E’ stata una partita giocata con grande intelligenza, preparata benissimo da Sarri. Ottima reazione della squadra dopo l’uscita dalla Conference, che ha dimostrato che quando c’è da sfoderare la prestazione importante contro una big, lo fa sempre. Purtroppo a volte ci accendiamo a intermittenza. La Roma l’ha messa sul piano dell’aggressività e noi li abbiamo respinti colpo su colpo »

SU TARE E LA CORSA ALLA CHAMPIONS– «Dobbiamo trovare però continuità e Monza è la prova del nove per capire se la sosta ci abbia danneggiato e se la consapevolezza di essere dentro la Champions a tutti gli effetti, può darci pressioni pericolose. La situazione interna alla Lazio relativamente al futuro di Tare, è un problema ulteriore. Già la Lazio è sempre stata lenta con rinnovi, cessioni e mercato, con questo stallo rischia di diventare un problema vero. Mercato e rinnovi vanno decisi adesso, non dopo Pasqua, a giugno o non so quando. Bisogna darsi una mossa e darsi una prospettiva futura. Rimandare sempre, in una situazione di incertezza come quella di adesso è un problema. Lotito stesso dovrebbe dare un segnale importante su quale sia la direzione del club »