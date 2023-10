Nani spiega: «Sarri deve vincere stasera. Su Lotito dico questo»

Gianluca Nani, famoso ex dirigente, ha commentato la situazione della Lazio in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina

Ai microfoni di Radio Firenze Viola, Gianluca Nani ha parlato così di Lazio-Fiorentina:

«Contano poco i ragionamenti legati alle prestazioni delle due squadre in Europa: quando le squadre sono forti, non si possono fare calcoli. La Lazio non è partita bene ma ha grandi valori. Si affronteranno due tecnici di grande valore e non ho dubbi che assisteremo a un bello spettacolo. Non mi stupisce. Lui è un presidente che ha sempre vissuto la sua squadra con grande passione, un po’ come De Laurentiis nei giorni scorsi. E’ giusto che il proprietario del club faccia sentire la sua presenza. Non siamo di fronte a rappresentanti di fondi di investimento e dunque di realtà distaccate. Allenatori come Sarri e Italiano interpretano sempre la partita con l’obiettivo di portare sempre a casa i tre punti. Per cui i tre punti di stasera servono a tutti. La Lazio se non portasse a casa punti forse vedrebbe la sua classifica in salita e si troverebbe sotto pressione».