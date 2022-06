Gianluca Galliani: «Ecco come ho convinto papà a prendere Nesta»

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ex AD del Milan e attuale dirigente del Monza, ha raccontato un aneddoto su Alessandro Nesta

Intervenuto a TMW Radio, nel programma Storie di Calcio, Gianluca Galliani ha racconto un aneddoto sull’arrivo di Nesta al Milan dalla Lazio:

«Il rapporto con mio padre è sempre stato profondo. Vivevamo in simbiosi finchè sono rimasto a casa, era il primo consigliere per me e io per lui. Ci confrontavamo sempre, anche sul Milan. Su Nesta la verità è che non c’era la volontà di portarlo, si pensava di aver chiuso la campagna estiva ma io ne ero innamorato, perché era l’unico a livello dei nostri grandi. Feci un pressing pesante su mio padre, finchè chiamò il presidente e si fece».