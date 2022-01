Zola: «Insigne, Lukaku, Italia, vi dico tutto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni de La Stampa e ha detto la sua sulla situazione Insigne e non solo. Le sue parole:

INSIGNE – «Difficile entrare in questa scelta personale, perché se vai nel campionato americano non è solo per soldi. Ci sono motivazioni di vita. Questo potrebbe avere ripercussioni su Nazionale e Mondiale. Non è semplice.»

JUVENTUS-NAPOLI – «La Juventus sta meglio in questo ultimo periodo rispetto al Napoli. Inversione di tendenza per Spalletti che stava viaggiando a velocità pazzesca. La sosta può aver aiutato a recuperare energie anche se restano ancora tanti gli assenti. Anche la Juventus non sarà al completo. Peccato che la partita non si possa giocare al meglio. Bianconeri in vantaggio.»

ALLEGRI – «Doveva prendere le misure a una squadra che ha cambiato spesso abito nelle ultime stagioni. I bianconeri hanno scelto un pressing più aggressivo e questo mi piace molto.»

SITUAZIONE STADI – «Tra Italia e Inghilterra si sono utilizzati sempre approcci diversi. I giudizi cambiano in relazione alle fasi. Anche a Londra hanno tanti problemi.»

LUKAKU – «Qualcosa se la poteva tenere capisco i tifosi del Chelsea. Compensa il fatto che lui sia un bravo ragazzo e quindi ha il beneficio delle buone intenzioni. Voleva rimediare con i tifosi dell’Inter, ma ha fatto arrabbiare i blues. Tuchel ha gestito bene il problema.»

SPAREGGI MONDIALI – «Siamo tutti un po’ dispiaciuti perché negli ultimi mesi non abbiamo visto la Nazionale che ha vinto gli Europei. Non sarà semplice, ma l’Italia è abituata a giocare queste partite. Siamo stati anche sfortunati. Ci penserà Vialli a trovare le parole giuste per ispirare i ragazzi con il suo carisma.»